जब डॉयनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला 'दानव' पथ्वी पर गिरा था, तो धरती पर आ गई थी 'प्रलय'

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 24: करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती के दैत्य डायनासोर का नामोनिशान मिटा देने वाला ऐस्टरॉइड के गिरने के बाद पूरी धरती पर दो सालों के लिए अंधेरा छा गया था। एक नए स्टडी से पता चला है कि, 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर मौजूद कई और प्रजातियों का पूरी तरह से सफाया करने वाले क्षुद्रग्रह जब पृथ्वी पर गिरा था, उस वक्त पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो गई थी, मानो प्रलय आ गई हो और एक तरह से धरती के लिए ये प्रलय जैसा ही था।

English summary

After the fall of the asteroid that wiped out the dinosaurs from the earth, the earth was dark for two years.