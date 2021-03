किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वालीं रिहाना ने खरीदा 100 करोड़ का बंगला, देखें अंदर की आलीशान तस्वीरें

International

oi-Akarsh Shukla

न्यूयॉर्क। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना अपनी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं। आपने स्टाइलिश पहनावे और फैशन के लिए रिहाना के फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। भारत में भी रिहाना के चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर किए गए एक ट्वीट के लिए उन्हें यहां काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। आज हम रिहाना के उस ट्वीट के बारे में नहीं बल्कि उनके द्वारा खरीदे गए आलीशान बंगले के बारे में बात करने वाले हैं।

Rihanna has purchased a .8 million mansion in the mountains above Beverly Hills. According to https://t.co/WAYUab5lg1, the 7,600-square-foot modern farmhouse features an open floorplan with five bedrooms and 7 bathrooms, situated behind hedges and gates. pic.twitter.com/VnOGdx7BE8