भारत-रूस की दोस्ती में 'दरार' डालना चाहता है अमेरिका! चल रही है बड़ी 'प्लानिंग'

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 27 अगस्त : रूस यूक्रेन युद्ध (russia ukraine conflict) के बाद से अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश भारत को मॉस्को के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखने की बात करता रहा है। अब खबर है कि, अमेरिका रूस और भारत के संबंधों को कमजोर ( India-Russia friendship) करने की फिराक में लगा हुआ है। बता दें कि, यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस के कई बड़े देशों के साथ संबंध खराब हो गए। हालांकि, भारत अपने सबसे पुराने जिगरी दोस्त रूस के साथ लगातार खड़ा रहा है। हालांकि, भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को जायज भी नहीं ठहराया है।

English summary

For members of Congress and US policymakers seeking to encourage India to help isolate Russia diplomatically and economically, and to reduce Moscow’s ability to maintain active hostilities, efforts may need to focus on initiatives that allow India to rely less on Russia but avoid pushing Russia and China closer together, says the report by independent Congressional Research Service (CRS).