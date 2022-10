अमेरिका सऊदी अरब का क्या कुछ बिगाड़ सकता है? परिणाम भुगतने और रिश्ते पर पुनर्विचार की धमकी

International

oi-Abhijat Shekhar

US relationship with Saudi Arabia: इतिहास गवाह रहा है, कि अमेरिका ने जिन-जिन देशों के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की घोषणा की है, वो बर्बाद हुआ है। ईरान, इराक और सीरिया जैसे कई उदाहरण है, जहां अमेरिका की वजह से बर्बादी फैली है और अब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते भी करीब करीब टूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं और अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है, कि वो सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते को लेकर पुनर्विचार करेगा। ऐसे में आईये जानने की कोशिश करते हैं, कि अमेरिका के इस फैसले से सऊदी अरब पर क्या असर पड़ेगा?

सऊदी अरब के खिलाफ आगबबूला हुआ अमेरिका, दी बुरा अंजाम भुगतने की धमकी, प्रिंस सलमान भी अड़े

English summary

The US has said that it will reconsider its relationship with Saudi Arabia, while Biden has said that Saudi will face the consequences.