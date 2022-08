ताइवान को घेर रहा है 'ड्रैगन', नैन्सी के जाते ही शुरू किया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, जंग के दिख रहे आसार!

International

oi-Artesh Kumar

ताइपे, 4 अगस्त: अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से वापस जाते ही अमेरिका ने देश के हवाई मार्ग के आसपास फायरिंग शुरू कर दी है। खबर है कि, चीन गुस्से में देश का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन नैन्सी के आने से ताइवान और अमेरिका दोनों से खफा है और वह बदले की आग में जल रहा है। चीन ने ताइपे के हवाई इलाके को घेर लिया है और ताबड़तोड़ गोलीबारी और फायरिंग किए जा रहा है। यह उसका सैन्य अभ्यास का एक हिस्सा है। हालांकि, लगातार हो रही फायरिंग चीन की नाराजगी का सबूत है। ताइवान के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इसके अलावा, चीन की सेना ने बुधवार रात से गुरुवार की सुबह तक ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में घुसपैठ की। वहीं, ताइवान के अधिकारियों ने कहा है कि चीन का अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है। चीन का ताइवान के क्षेत्रीय क्षेत्र पर आक्रमण करना मुक्त हवाई और समुद्री नेविगेशन के लिए एक सीधी चुनौती है।(after nancy Pelosi departure China launches military drills around Taiwan)

English summary

According to Xinhua News Agency, the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) on Wednesday organized joint combat training exercises in the northern, southwestern and southeastern waters and airspace off Taiwan Island.