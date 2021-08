कंधार के बाद तालिबान का लश्कर गाह पर भी कब्जा, अफगान सैनिकों ने किया समर्पण, खतरे में काबुल

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 13: कंधार पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के लश्कर गाह पर भी कब्जा कर लिया है। जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार के गिरने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं, तालिबान के लश्कर गाह पर कब्जे के दावे की पुष्टि एक वरिष्ठ अफगान सुरक्षा सूत्र ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को की है। सूत्र ने बताया कि लश्कर गाह में हर जगह तालिबान के लोग फैले हुए हैं और दुकानों को बंद करवा दिया है। वहीं, बताया जा रहा है कि सुरक्षबलों और तालिबान के बीच भीषण जंग होने की भी आशंका है।

English summary

The Taliban have also captured Lashkar Gah after Kandahar and now the capital Kabul is surrounded on all sides.