25 साल बाद मई में ब्रिटेन पर टूटेगा प्रकृति का कहर, 'उल्टे' मौसम के पूर्वानुमान ने दिया 'रूस' वाला टेंशन

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 25 अप्रैल: जलवायु परिवर्तन बार-बार अपने खतरे की ओर इंसान को आगाह कर रहा है। अब ब्रिटेन में मौसम को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है, जो अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। यहां भीषण गर्मी के मौसम में भी कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। पूर्वानुमान के मुताबिक मई महीने में पारा शून्य से भी 5 सेंटीग्रेड नीचे जाने की बात कही गई है। यह स्थिति 25 वर्षों बाद आई है। 1997 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पारा 1.8 सेंटीग्रेड तक गिर गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की वजह से यूरोप में हो रही एक्स्ट्रीम वेदर की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है।

English summary

After 25 years in Britain, the weather is turning upside down, forecast of severe winter in summer, forecast of snowfall in many areas