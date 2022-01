तालिबान राज में दो वक्त की रोटी को तरसे अफगान, 3 साल की बेटी को दुल्हन बनाकर पिता ने बेचा

International

काबुल, जनवरी 02: पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और उसके बाद से अफगानिस्तान से निकलने वाली कहानियां इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियां साबित हो रही हैं। भूख ने अफगानों को किस कदर बेबस कर दिया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि एक बाप अपनी 3 साल की बेटी को दुल्हन बनाकर बेच रहा है, तो कहीं एक बाप अपनी 9 साल तो कहीं 10 साल की बेटी का सौदा कर रहा है। इंसानी इतिहास में आज अफगानिस्तान उस जगह पर खड़ा हो चुका है, जहां से नीचे नहीं गिरा जा सकता है।

