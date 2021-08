अफगानिस्तान से ग्लोबल जिहाद का ऐलान करेगा तालिबान, भारत के लिए हालात चुनौतीपूर्ण कैसे बने?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 22: अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2011 में अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के लड़ाई छेड़ने और 2020 में अलकायदा के खात्मे का श्रेय अमेरिका की झोली में डालकर अफगानिस्तान में लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 सालों के बाद बेरोक-टोक तालिबान की सत्ता स्थाई हो गई है। लेकिन, सवाल ये है कि अब तालिबान जब अफगानिस्तान के मंच से वैश्विक जिहाद का नारा बुलंद करेगा तो फिर उस कट्टरपंथ का मुकाबला कैसे किया जाएगा? अमेरिका ने तो भागने का विकल्प चुन लिया है, लेकिन भारत जैसे देशों का क्या होगा?

तालिबान को लेकर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि अफगानिस्तान के लोग गुस्से से उबल रहे हैं?

English summary

Taliban-protected Afghanistan has become the new global base of Global Jihad, which is a matter of concern for the whole world including India.