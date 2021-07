अफगानिस्तान में पलटने लगी बाजी, तालिबान को पिछले 4 दिनों में भारी नुकसान, जानिए आज की स्थिति

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 26: अफगानिस्तान में करीब 200 जिलों पर नियंत्रण स्थापित करने वाले तालिबान को अब सेना की तरफ से करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है और पिछले चार दिनों में अफगानिस्तान में एक बार फिर से सेना बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तालिबान नियंत्रित जिलों पर फिर से सेना ने छीनना शुरू कर दिया है और इस दौरान तालिबान को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। अफगान मीडिया के मुताबिक, अफगान सैनिकों को अमेरिका से भी मदद मिल रही है और तालिबान पर हवाई हमले भी किए जा रहे हैं।

PoK में चुनाव जीतने के लिए इमरान ने लगाई 'आग', फिर भी साधारण रहा प्रदर्शन

English summary

The game seems to be turning in Afghanistan. The Taliban have suffered heavy losses in the last four days and the Afghan army appears to be making a big advance.