नाइजीरिया कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को US प्रत्यर्पित करने के अनुरोध को खारिज किया

International

oi-Artesh Kumar

अबुजा,30 अगस्त : नाइजीरिया की एक अदालत ने एक निलंबित पुलिस अधिकारी को धोखाधड़ी के मामले में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी द्वारा फंसाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। उप पुलिस आयुक्त अब्बा क्यारी को नाइजीरिया के सोशल मीडिया के प्रभावकारी व्यक्ति (social media influencer) रेमन अब्बास, जिसे हशपुप्पी के नाम से जाना जाता है, के मामले में फंसाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। जिन्होंने संयुक्त राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।

English summary

Deputy police commissioner Abba Kyari was suspended after he was implicated in the case of Nigerian social media influencer Ramon Abbas, known as Hushpuppi, who pleaded guilty to money laundering and other crimes in the United States.