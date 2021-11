55 साल के बूढ़े के हाथों 9 साल की बेटी को पिता ने बेचा, कहा, ये तुम्हारी दुल्हन है, प्लीज पीटना मत

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, नवंबर 03: तालिबान शासन के दिन जैसे-जैसे बीतते जा रहे हैं, अफगानिस्तान में रहने वालों की स्थिति उतनी ही ज्यादा खराब होती जा रही है। अफगानिस्तान के रहने वाले हजारों लोगों ने पेट भरने के लिए पहले तो अपने घर के तमाम कीमती सामान बेचे और जब बेचने के लिए कोई सामान नहीं बचा, तो लोगों ने अपनी बेटियों को बेचना शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों की छोटी-छोटी बेटियों को अजनबियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

English summary

A heart-wrenching incident has come to the fore in Afghanistan, where a father had to sell his 9-year-old daughter to a 55-year-old man.