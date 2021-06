FATF की 27वीं शर्त पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी कैसे बन गई है? ग्रे लिस्ट से निकलना 'असंभव' क्यों?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 27: पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान लगातार कहता आ रहा था कि उसने एफएटीएफ की 27 शर्तों में से 26 शर्तों को पूरा कर दिया है और अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में उसे रखना नाइंसाफी है। पाकिस्तान की सरकार लगातार अपनी जनता को 27वीं शर्त को लेकर गुमराह करती आ रही थी और अभी भी कर रही है। पहली नजर में देखने पर लगता भी है कि सिर्फ एक प्वाइंट के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है, लेकिन जब 27वीं शर्त को ध्यान से देंखेंगे तो पाएंगे कि इस शर्त को पूरी तरह से लागू करना पाकिस्तान के लिए असंभव है। आईये जानते हैं कि आखिर 27वें शर्त में ऐसा क्या है जिसे पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता है।

English summary

Why is it impossible for Pakistan to get out of the FATF gray list and why it is not possible for Pakistan to meet the 27th point?