6 हजार फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के किनारे झूले पर झूलती 2 लड़कियां खाई में गिरीं, फिर जो हुआ वह अद्भुत था

oi-Sagar Bhardwaj

मॉस्को, 15 जुलाई। एक बेहद की खतरनाक घटना को कैमरे में कैद किया गया है। इस वीडियो को देखकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस वीडियो में 2 लड़कियों को 6 हजार फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के किनारे झूलते हुए दिखाया गया है। यह दिल दहलादेने वाला वीडियो रूस के दागिस्तान का है। दागिस्तान में सुलाक कैन्यन नामक जगह पर जो कैस्पियन सागर के ऊपर है। वहां पर ये दोनों लड़कियां एक छूले पर एक एडवेंचरस राइड ले रही थीं।

Moment two women fell off a 6000-Ft cliff swing over the Sulak Canyon in Dagestan, Russia.

Both women landed on a narrow decking platform under the edge of the cliff & miraculously survived with minor scratches.

Police have launched an investigation. pic.twitter.com/oIO9Cfk0Bx