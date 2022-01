Video: बाथरूम में पैदा हुआ नवजात 6 घंटे बाद कूड़ेदान में मिला, CCTV से खुली बिन ब्याही मां की पोल

International

oi-Akarsh Shukla

सांता फे, 11 जनवरी। एक मां के लिए अपने बच्चे से प्यारी दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। जन्म के बाद से मां अपनी आखिरी सांस तक बच्चे को जान से ज्यादा प्यार करती है। हालांकि आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने मां की ममता को तार-तार कर दिया। कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है लेकिन दुनिया में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस बात को सिरे से खारिज कर देती हैं। उनके लिए खुद से बढ़कर अपनी औलाद भी नहीं होती।

Astonishing video.

18 year-old Alexis Avila from New Mexico throws her newborn baby into a skip like a piece of rubbish!

Thankfully, 6 hours later a couple heard the baby crying and came to the rescue pic.twitter.com/DyGYYyG7d5