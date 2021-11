शशि थरूर की पोस्ट पर फिर विवाद, 6 महिला सांसदों के साथ डाली थी फोटो

India

नई दिल्ली, 29 नवंबर: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महिला सांसदों के साथ एक फोटो पोस्ट की। इसके साथ एक कैप्शन लिखा, जिस पर विवाद खड़ा हो गया और बहुत से लोगों ने इसके लिए थरूर की आलोचना की। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता बैकफुट पर आए और उन्होंने इसके लिए लोगों से माफी मांग ली, फिर भी उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है।

तिरुवनंतपुरम के सांसद ने सोमवार को 6 महिला सांसदों के साथ फोटो ट्वीट की। उसके साथ उन्होंने लिखा कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है? आज सुबह 6 महिला सांसदों के साथ। इसमें उन्होंने सांसद सुप्रिया सुले, परनीत कौर, थमिजाची थंगापांडियन, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और एस जोथिमनी को टैग किया।

थरूर की पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि लोकसभा आपका कार्यस्थल है और महिलाएं वहां की शोभा बढ़ाने की कोई वस्तु नहीं हैं। वो भी आपकी तरह चुनी गई प्रतिनिधि हैं, आप इस तरह की टिप्पणी करके उनका अपमान कर रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर आप किसी अन्य सेक्टर में काम कर रहे होते, तो साथ में काम करने वाली महिलाओं को आकर्षक कहने पर आपको निकाला जा सकता था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी ने भी थरूर के ट्वीट की आलोचना की। साथ ही लिखा कि उनके जैसे व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं की गई थी।

The whole selfie thing was done (at the women MPs' initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That's all this is. https://t.co/MfpcilPmSB