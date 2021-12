शीतकालीन सत्र: NDPS एक्स में संशोधन के लिए विधेयक किया जाएगा पेश, जानें संसद में आज क्या-क्या होगा?

India

नई दिल्ली, 13 दिसंबर: संसद का चल रहा शीतकालीन सत्र सोमवार (13 दिसंबर) को दसवें दिन में प्रवेश कर जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और 23 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के साथ जारी विवाद के बीच राज्यसभा में आज उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2021 पर विचार करेगी। वहीं लोकसभा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाएगा और फिर से उसे पारित किया जाएगा।

लोकसभा में आज क्या होगा?

लोकसभा में आज सोमवार (13 दिसंबर) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचार के लिए पेश किया जाएगा और उसे पारित किया जाएगा।

राज्यसभा में आज क्या होगा?

राज्यसभा में आज 'उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया जाएगा।

शीतकालीन सत्र के नौवें दिन यानी शनिवार (11 दिसंबर) को लोकसभा ने सीवीसी (संशोधन), 2021 और दिल्ली (विशेष) पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया। वहीं राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया।

यहां तक ​​कि कुछ विपक्षी दलों ने उच्च सदन से 12 सांसदों के निलंबन पर फिर से विचार करना जारी रखा, जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। दूसरे सप्ताह में राज्यसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के पिछले सप्ताह की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यानी पहले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते राज्यसभा के कामकाज में सुधार हुआ है।

