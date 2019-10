बांग्लादेशियों को राज्य से बाहर निकाल पाएगी यूपी पुलिस?

India

bbc-BBC Hindi

उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा गया है कि वो बांग्लादेश और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करे ताकि उनका प्रत्यर्पण किया जा सके.

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने ज़िला पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये कदम राज्य के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत अहम है.

समाचार एजेंसियों को पुलिस महानिदेशक ने बताया है कि ताज़ा कदम का एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) से कोई संबंध नहीं है.

उन्होंने कहा, "जो बांग्लादेशी और विदेशी नागरिक यहां ग़ैरक़ानूनी रूप से रह रहे हैं उनको चिह्नित किया जाएगा और उनके दस्तावेज़ों की जांच होगी. अगर उनके दस्तावेज़ ग़लत पाए गए तो उन्हें प्रत्यर्पित किया जाएगा."

हालांकि जबसे राज्य में योगी सरकार आई है, वो समय-समय पर विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है. लेकिन राज्य में एनआरसी लागू करने पर कोई स्पष्ट बात अभी तक सामने नहीं आई है, ऐसे में माना जा रहा है कि ताज़ा आदेश एनआरसी को लेकर उत्तर प्रदेश का अपना वर्ज़न है.

ऐसे समय में, जब यूपी सरकार पर यौन उत्पीड़न के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है, विदेशी नागरिकों के मुद्दे का सामने आना चौंकाता नहीं है क्योंकि बीजेपी का ये चुनावी मुद्दा रहा है.

UP DGP on reports of 'UP Police asked to identify & deport foreigners': It has nothing to do with NRC. Bangladeshis & foreigners who've been living here illegally will be identified & their documents will be verified.They will be deported if their documents are found to be false. pic.twitter.com/Ot1IprIHEo