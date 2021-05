क्या कोवैक्सिन को जून में मिल जाएगी WHO की मंजूरी ? भारत बायोटेक ने किया बड़ा दावा-सूत्र

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 मई: देश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के नए संक्रमण कम हो रहे हैं और ऐक्टिव मामलों की संख्या में भारी कमी आई है, पढ़ाई या घूमने के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन, उन स्टूडेंट्स के मन में दुविधा बरकरार है, जिन्हें अगस्त-सितंबर में पढ़ाई के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी जाना है पर उन्होंने कोवैक्सिन का टीका लगवा लिया है। उन्हें आशंका इस वजह से है कि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूरोपीयन यूनियन ने इस भारतीय वैक्सीन को मंजूरी वाली लिस्ट में जगह नहीं दी है। क्योंकि, बताया जा रहा है कि कई बड़ी यूनिवर्सिटी उन्हें ही आसानी से आने की अनुमति देंगे, जिन्होंने उनके देश या डब्ल्यूएचओ से मंजूर की गई वैक्सीन लगवाई हो। लेकिन, मंगलवार को भारत बायोटेक की ओर से इस संबंध में एक सकारात्मक खबर आई है।

English summary

Bharat Biotech, maker of covaxin gave confidence to the central government, expected to get approval from WHO by June, final negotiations are going on in many countries