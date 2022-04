अगला राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल क्यों हो गया है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 अप्रैल: केंद्र की मोदी सरकार को दबाव में लाने के लिए यूपी में बीजेपी को हराने की रणनीति में विपक्ष पूरी तरह से फेल रहा है। यूपी ही नहीं, उसने चार-चार राज्यों में सत्ता में डटे रहने की रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन, विपक्ष की उम्मीदें अभी भी टूटी नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अब कुछ महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए गोटी सेट करने में जुट चुका है। अंक गणित में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बीजेपी की राह 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे ठोस वजहें हैं।

English summary

Presidential elections are to be held in July, in which the opposition has a little heavy in the electoral college