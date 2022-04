तेलंगाना की लड़ाई KCR दिल्ली क्यों लाए ? धान खरीद पर संग्राम के पीछे का पूरा खेल समझिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 अप्रैल: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार से दिल्ली में 'महा धरना' शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य से सारा धान खरीदे। उनकी सरकार केंद्र सरकार से यह लिखित भरोसा भी चाहती है कि केंद्र सरकार यह बताए कि हर खरीफ मौसम के बाद वह तेलंगाना से कितनी मात्रा में धान खरीदेगी। उसके मुताबिक इससे प्रदेश में खेती का पैटर्न तैयार करने में सहायता मिलेगी। लेकिन, इस धान पर धरने के पीछे तेलंगाना की राजनीति का बहुत बड़ा रोल है।

English summary

Telangana CM KCR has started a sit-in in the name of paddy procurement in Delhi, through which he wants to stop the BJP's growth in the state