क्यों दिल्ली के प्रदूषण से पंजाब में AAP की हवा हो सकती है खराब ? जानिए

नई दिल्ली, 16 नवंबर: दिल्ली में प्रदूषण के लिए अबतक जिम्मेदार माने जाने वाला सबसे बड़ा कारण फिलहाल गलत साबित हो रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उसके हिसाब से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए 70-80% कारण पराली जलाने से संबंधित नहीं हैं। अबतक यही जाहिर हो रहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाने और दिवाली में पटाखे फोड़ने ही सबसे बड़े कारण हैं। नवंबर के महीने में हर साल इन्हीं दोनों की वजह से दिल्ली की हवा खराब होती है, लोग यही मानकर चल रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पराली जलाने की घटनाओं में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब का नाम लिया जाता रहा है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अबतक बेहतर स्थिति में मानी जाती है। सवाल है कि दिल्ली में इस बार का वायु प्रदूषण, नई जानकारियों के सामने आने के बाद कहीं पंजाब में इसकी हवा तो नहीं खराब कर देगी ?

English summary

This time the issue of air pollution in Delhi is likely to outweigh Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party in the Punjab elections. Because till now the incident of stubble burning was considered responsible for this