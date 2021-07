कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO से मंजूरी, कोविशील्ड को अब तक 15 देशों से मिली हरी झंडी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई 10: कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़े हथियार का काम करने वाली भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही हैं। एक तरफ जहां स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है तो दूसरी तरफ कोवैक्सिन भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अप्रुवल का वेट है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) के आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) पर निर्णय लेने की संभावना है, अगस्त के पहले हफ्ते में निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही हैं।

ऐसे में मिल रहे संकेतों के मुताबिक जल्द भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन यूज लिस्टिंग में जगह सकती हैं। वहीं इससे पहले WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया था कि अगरे 4 से 6 हफ्तों में कोवैक्सीन को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

