'कौन है शाहरुख खान?', फिल्म पठान विवाद के बीच बोले CM हिमंत बिस्वा सरमा

फिल्म पठान के विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान कौन है, वह उन्हें नहीं जानते हैं।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग भी हुई है। लेकिन पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर देशभर में विरोध भी हो रहा है। इसी क्रम में शनिवार को असम के गुवाहाटी में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध में नरेंगी में थिएटर पर धावा बोल दिया और पोस्टर भी फाड़ दिए। इस थिएटर में फिल्म पठान की स्क्रीनिंग की जानी है।

''Who is Shah Rukh Khan? I don't know anything about him or his film Pathaan'', replies Assam CM Himanta Biswa Sarma to mediapersons’ questions on violent protest by Bajrang Dal activists who stormed theatre at Narengi in Guwahati where “Pathaan” is slated to be screened