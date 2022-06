द्रौपदी मुर्मू कौन हैं ? BJP ने बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उनके बारे में सबकुछ जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 जून: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। अगर वह देश की अगली राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी और उन्हें दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिलेगा। अगर वह राष्ट्रपति बनती हैं तो ओडिशा से पहली राष्ट्रपति होंगी। वह एक सामान्य शिक्षक से राजनीति के सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ी हैं। उनका पूरा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा है। खासकर अुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया है। उनके राजनीतिक और निजी जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानिए।

English summary

Draupadi Murmu, the former governor of Jharkhand, is a woman as well as a tribal. By making him the presidential candidate, the BJP has ruined the move of the opposition