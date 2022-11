'हिंदू' को गंदा कहने वाले Satish Jarkiholi कौन हैं ? कांग्रेस नेता Bill Gates से क्यों करते हैं खुद की तुलना

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकीहोली 'हिंदू' शब्द पर दिए अपने आपत्तिजनक बयान की वजह से अभी विवादों में हैं। लेकिन, सच्चाई ये है कि विवादों से उनका नाता नया नहीं है। उनका परिवार कर्नाटक के धनाढ्य परिवारों में से है और वे और उनके बाकी तीन भाई राजनीति में हैं और वे सब भी कई बार गलत वजहों से चर्चा में आ चुके हैं। सतीश जरकीहोली वही कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने एक बार श्मशान भूमि में रात गुजारी थी और वहां पर रात का खाना भी खाया था। 2015 में वह अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं।

English summary

Hindu:Karnataka Congress leader Satish Jarkiholi has always been in controversy for calling the word 'Hindu' dirty. He is a millionaire and has compared himself to Bill Gates, the founder of Microsoft