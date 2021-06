कौन हैं अनूप चंद्र पांडे, जिन्हें यूपी चुनाव से पहले बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 9 जून: रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के साथ ही चुनाव आयोग में इलेक्शन कमिश्नर के तीनों पद भर गए हैं। 12 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के अगले दिन ही उनकी जगह चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। इसके चलते तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में उनके अलावा राजीव कुमार ही रह गए थे। लेकिन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को नया इलेक्शन कमिश्नर बनाने से आयोग के सारे पद फिर से भर गए हैं। अनूप चंद्र पांडे की ये नियुक्ति बहुत ही अहम है, क्योंकि अगले 8 महीने में ही उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

The new Election Commissioner Anup Chandra Pandey will have a tenure of three years, the former Chief Secretary of UP will have the first major responsibility of conducting the Uttar Pradesh assembly elections