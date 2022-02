चुनावी रैलियों के लिए विमान और हेलीकॉप्टर बुक करने में इस बार कौन सी बड़ी पार्टी है सबसे 'गरीब' ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 फरवरी: चुनाव आयोग से कोरोना नियमों में राहत के बाद एक बार फिर से चुनाव प्रचार में गरमी आ गई है। नेताओं की रैलियां वर्चुअल से प्रत्यक्ष में शिफ्ट हो रही हैं। जाहिर है कि इसकी वजह से एक बार फिर से प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टरों की मांग बढ़ गई है। ऑपरेटरों को उम्मीद है कि हो सकता है कि अब उनका कारोबार ऊंचाई पर पहुंच जाए। लेकिन, सभी पार्टियों की ओर से बुकिंग की डिमांड एक जैसी नहीं है। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां तो बड़े बिजनेस जेट और हेलीकॉप्टर बुक करने में आगे हैं ही। कुछ क्षेत्रीय दल भी इसपर जमकर खर्चा कर रही हैं। लेकिन, एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मांग नहीं बढ़ रही है। जबकि, इस बार अबतक डिमांड नहीं रहने की वजह से किराया ज्यादा नहीं बढ़ा है।

BJP leads in booking business jets and helicopters in election rallies in five states, followed by Congress and Samajwadi Party. Mayawati's BSP is not booking more private jets this time.