क्या है राजस्थान और पंजाब के बहाने पार्टी कैडर को दिया गया कांग्रेस नेतृत्व का कड़ा संदेश? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 नवंबर: कांग्रेस के जी-23 के नेता लाख छटपटा कर रह गए, कांग्रेस आलाकमान ने उनकी एक न सुनी और अपने अंदाज में पार्टी का कामकाज चलाए जा रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की छुट्टी हो गई, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने विरोधी सचिन पायलट के वफादारों को कैबिनेट में हिस्सेदारी देनी पड़ गई। केरल यूनिट में तो पहले ही दिग्गजों को किनारे किया जा चुका है। उधर कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को पार्टी में लॉन्च किया गया गया है। इन सारे बड़े फैसलों में पार्टी हाई कमान की सीधी दखल है और संदेश साफ है कि दिल्ली की सुनो या फिर रास्ता नापने को तैयार रहो।

English summary

The Congress High Command has tightened its control over the party, its decisions in Punjab and Rajasthan indicate the same,the message to the party leaders and cadres is to listen to Delhi or leave