AAP को क्या हुआ ? दिल्ली, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में यूं मची भगदड़

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 जून: पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। लग रहा था कि पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती बनकर खड़ी होगी। लेकिन, हालात ये है कि दिल्ली हो या हिमाचल या फिर गुजरात और उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में जैसे भगदड़ मची हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के बड़े नेता तक पलायन कर रहे हैं और ज्यादातर ने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी से नेताओं और कार्यकर्ताओं का किस कदर मोहभंग हुआ है, उसकी कुछ बानगी देखिए।

English summary

Huge dissatisfaction in the organization of Aam Aadmi Party. In many states, the process of leaving the party leaders and workers continues. BJP is getting the maximum benefit