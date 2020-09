पश्चिम बंगाल: TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प रोकने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, 6 घायल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। लेकिन इस बीच झड़प को रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि रविवार को आरामबाग में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद से राज्य में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों और थाने में तोड़फोड़ की वारदात साउथ 24 परगना के राधानगर बाजार की है। यहां पुलिस को खबर मिली कि कुछ TMC और BJP कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जब उन्हें अलग करने की कोशिश की तो कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़े। इतना ही नहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी पथराव किया। इस हादसे में 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं जिनकों उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

West Bengal: Six Police personnel in South 24 Parganas injured, after they were attacked & the Police station was vandalised when they intervened in a clash between TMC & BJP workers in Radhanagar Bazar under Sundarban Coastal Police Station limits today. pic.twitter.com/LokcUz3qAv