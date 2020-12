India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। अपने दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कुछ लोगों ने गुरुवार को हमला कर दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन बीजेपी ने इस घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार को कानून-व्‍यवस्‍था के मुद्दे पर घेरा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगया है। इस बीच राज्य पुलिस ने एक बयान जारी कर बीजेपी नेता जेपी नड्डा के सुरक्षित डायमंड हार्बर के दक्षिण 24 परगना पहुंचने की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक उनके काफिले को कुछ नहीं हुआ।

गौरतलब है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्य में राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। मिशन-2021 के मद्देनजर ही जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। गुरुवार को वह डायमंड हार्बर में दक्षिण 24 परगना में एक कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे तभी बीच रास्ते कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और काफिल पर पथराव किया। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होने के बाद पुलिस का एक बयान आया है। पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेता सकुशल वेन्‍यू पर पहुंच गए हैं। कुछ जगहों पर गाड़‍ियों की तरफ पत्‍थर फेंके गए। सब सुरक्षित हैं और हालात शांतिपूर्ण हैं। असल में क्‍या हुआ, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

Everyone is safe and the situation is peaceful. The matter is being investigated to find out actual happenings: West Bengal Police https://t.co/nC5Dvuu2b5