पश्चिम बंगाल: BJP कार्यकर्ता की मौत पर राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, जानें क्या कहा

Akarsh Shukla

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता मदन घोराई की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से राजनीति गरमायी हुई है। इसी कड़ी में रविवार को राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, पुलिस कस्टडी में मदन घोराई की मौत के बाद से पश्चिम बंगाल और बाहरी इलाकों में आक्रोश है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए इस दिशा में राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।

दरअसल, कुछ दिनों पहले भाजपा कार्यकर्ता मदन घोराई की कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर मदन घोराई को प्रताड़ित करने और मार डालने का आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस और तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे सभी आरोपों का खंडन किया है। टीएमसी ने बीजेपी के आरोप को बेबुनियाद और राजनीतिक बताया।

West Bengal Governor writes to the CM over custodial death of one Madan Ghorai.

The letter reads "There is outrage at such lawlessness in state & outside, & consequent to Oct 8 police excess Balwinder Singh is already poster boy for blatant human rights violations in the state" pic.twitter.com/mi17QMLknG