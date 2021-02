बंगाल चुनाव: अमित शाह की रैली में पीले राजवंशी झंडे के साथ जुड़ा भगवा

India

oi-Love Gaur

Amit Shah rally cooch Behar: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले है। बंगाल के रण से अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भर दी है। आज कूच बिहार में बीजेपी की रैली के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। भाजपा की रैलियां में आमतौर पर भगवा रंग की लहर होती हैं, लेकिन यहां का नजारा अलग था। जब गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने के लिए मेला मैदान पर उतरे, तो मैदान का रंग पीला था। कोच किंगडम का अपना रंग पीला है।

रैली को संबोधित करते हिए ममता बनर्जी के विकास मॉडल को 'विनाशकारी' करार देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के 'विकास मॉडल' और ममता बनर्जी के 'विनाश मॉडल' के बीच लड़ाई है। वहीं उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरुवार को अर्धसैनिक बलों में एक नई 'नारायणी सेना बटालियन' की घोषणा की। साथ ही कहा कि ट्रेनिंग सेंटर का नाम 'वीर चीला रॉय' के नाम पर रखा जाएगा।

Home Minister @AmitShah will address a rally in #CoochBehar today, mostly directed at the Koch Rajbongshi community in the region: comprising over 33 lakh people.

Scenes from the town.#BJP #ParibartanYatra #Bengal2021 pic.twitter.com/vB32gsrEjy