कोलकाता से JMB के तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बोले दिलीप घोष- उग्रवादियों का सप्लायर बन गया है बंगाल

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रविवार को तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ को शक है कि ये जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के सदस्य हो सकते हैं। तीनों को रविवार दोपहर को दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि उग्रवादी, आतंकवादी और असामाजित तत्वों ने पश्चिम बंगाल को अपनी सुरक्षित पनाहगाह बना लिया है। सरकार इन्हें पकड़ने की इच्छुक नहीं दिखती है। घोष ने कहा कि बंगाल उग्रवादियों का सप्लायर बन गया है, देश अब परेशान हो चुका है।

घोष ने कहा, 'बंगाल की सुरक्षा चिंता का विषय है। सीमापार आतंकवाग राज्य को अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है। वे यहां कैसे रह रहे हैं? राजनीतिक मामलों में पुलिस को शामिल करने से पुलिस की अहमियत घट रही है। मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय राजनीतिक हितों पर ध्यान दे रही हैं।'

Extremists, terrorists & anti-socials have made West Bengal their safe shelter. The govt does not seem willing to catch them. WB has become a supplier of extremists. The country is becoming annoyed: WB BJP president Dilip Ghosh on arrest of 3 JMB terrorists in Kolkata pic.twitter.com/d9FnBOyh4V