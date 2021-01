राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से की मुलाकात, बोले- पश्चिम बंगाल के लिए 2021 चुनौती भरा साल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। west bengal assembly elections 2021: साल 2021 पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद खास वर्ष है। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि 2021 पश्चिम बंगाल में लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं।

राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह संग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मेरी गृह मंत्री से क्या चर्चा हुई उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। 2021 पश्चिम बंगाल में लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव रक्तरंजित रहे हैं, नियमों की अवहेलना हुई है। यह पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा मौका है कि अपनी छवि बदलें, क्योंकि तक के चुनावों में यहां काफी हिंसा होती है।

It's time for us to set an example by engaging into best practices so that every voter is in a position to freely, fairly express their franchise in a peaceful atmosphere where violence has no role: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar after meeting HM Amit Shah in Delhi https://t.co/oRcU0fA1L9