Weather: कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, दिल्ली में बरसे बादल

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 जुलाई। गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्लीवासियों को मंगलवार सुबह बारिश की सौगात मिली है। सुबह-सुबह बारिश होने से तापमान में कमी आई है। भारतीय मौसम विभाग नेअपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज दिल्ली-एनसीआर में पूरे दिन बारिश होगी और अब बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

English summary

There is a possibility of heavy rain in many states, the weather will change in Delhi too says IMD. See Weather Updates.