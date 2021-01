ठंड से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में बारिश ने बढ़ाई गलन, इन राज्यों में अलर्ट जारी

Rain lashes parts of the national capital, Orange Alert in many States, Weather Updates: पूरा उत्तर भारत कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहा है। देश के दिल यानी दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसने गलन में इजाफा कर दिया है। कल से हो रही बारिश की वजह से आज कोहरा तो दिल्ली में नहीं है लेकिन सर्दी काफी बढ़ गई है। मालूम हो कि भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था। विभाग के मुताबिक आज से लेकर अगले 24 घंटों में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है तो वहीं राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर आज तेज बारिश की आशंका है।

English summary

The India Meteorological Department (IMD) had predicted thunderstorm and light to moderate rainfall over parts of Delhi and Haryana for today.Orange Alert in many States