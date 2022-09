Weather: यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका, जानिए IMD का बड़ा अपडेट

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 23 सितंबर। देश की राजधानी दिल्ली-NCR और हरियाणा में बीते 24 घंटों से मौसम बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में अगले 24 घंटों के अंदर कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। आईएमडी ने यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

Isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Uttarakhand during 23rd-26th; Himachal Pradesh and West Uttar Pradesh during 23rd-25th; Haryana, Chandigarh and East Rajasthan on 23rd & 24th; East Uttar Pradesh on 25th and Delhi & West Madhya Pradesh on 23rd Sept pic.twitter.com/YPH5AaeuAF

English summary

Heavy rain expected in UP, Uttarakhand and Himachal for next three days, says IMD. Here is all weather updates, please have a look.