भारत और फ्रांस के युद्धाभ्यास में सैनिकों के लिए अनुकूल बना राफेल: बिपिन रावत

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेसर्ट नाइट-21 चल रहा है। इसी बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत गुरुवार को फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाएंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा, 'सीडीएस को युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास किस तरह से अंतर-क्षमता को बढ़ा रहा है।'

Desert Knight 2021: Jodhpur में India-France Air Force के बीच युद्दाभ्यास का आगाज | वनइंडिया हिंदी

इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जोधपुर एयर बेस स्टेशन पर इस युद्धाभ्यास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। भारत और फ्रांस के बीच यह युद्धाभ्यास काभी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी देश में यह पहला मौका है, जब राफेल युद्धाभ्यास में शामिल हुआ हो। भारत और फ्रांस के युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगी। राफेल डील के बाद पहली बार इस विमान का इस्तेमाल युद्धाभ्यास में होने जा रहा है।

भारत और फ्रांस के वायुसेना के जवानों का युद्धाभ्यास बुधवार से जोधपुर में शुरू हो गया है। युद्धाभ्यास के पहले चरण में चार फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान अपने ए-320 मल्टीरोल टैंकर परिवहन विमान का उपयोग करके जिबूती एयरबेस से लगभग चार घंटे की सीधे उड़ान भरने के बाद जोधपुर पहुंचे। उनका परिवहन विमान भी यहां उतरा है।

Significance of this exercise is that Rafale fighter which has been inducted recently in our Air Force & French Rafale aircraft along with our (Indian) Su-30s, Mirages have trained together & we have shown that how quickly we have adapted to Rafale fighters: CDS Gen Bipin Rawat https://t.co/Tp4Q8ZI3J0