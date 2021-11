दिल तो बच्चा है जी.....जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TMC सासंद को पीछे से आकर किया धप्पा, देखें VIDEO

India

नई दिल्ली, 29 नवंबर। राजनीतिक दलों के नेता भले ही एक दूसरे के विरोधी हो, उनका मत भले एक दूसरे से नहीं मिलता हो, लेकिन नेताओं के बीच मनभेद नहीं होता। संसद हो या बहस का मंच ये नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन राजनीतिक कटुता के बीच ये हल्के फुल्के पलों के मजे लेने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसा ही एक नजारा रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान दिखा।

रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस अहम बैठक में कई दलों के नेता शामिल हुए। हर पार्टी ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए। सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई, लेकिन इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हल्का फु्ल्का अंदाज भी देखने को मिला, जिसने सबका दिल जीत लिया।

बैठक के बाद जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय संसद परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, महंगाई को लेकर सरकार पर हमला कर रहे थे तभी पीछे से आ रहे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में चुपके से उनके कंधे पर हाथ रखकर धप्पा किया। राजनाथ सिंह यूं तो गंभीर और कम बोलने वाले राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन लोगों को उनका ये अंदाज बहुत ही पसंद आया। लोग उनके इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि सुदीप बंदोपाध्याय पत्रकारों से बात कर रहे हैं तो वहीं पीछे से राजनाथ सिंह कांग्रेस नेता आनंद सिंह के साथ बैठक खत्म कर लौट रहे थे। वो लोग बातचीत करते हुए बैठक से लौट रहे थे, तभी उनकी नजर टीएमसी सांसद पर पड़ी तो उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में चुपके से उनके कंधे पर हाथ रखा और चल दिए। सुदीप बंदोपोध्याय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। वहां मौजूद सभी राजनेताओं के चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं राजनाथ सिंह ने जाते-जाते उन्हें पत्रकारों के साथ बातचीत को जारी रखने का आग्रह किया। भारतीय राजनीति की ये खूबसूरती है, जहां संसद के भीतर ये नेता एक दूसरे पर सवालों को गोले दागते हैं तो वहीं संसद के बाहर आपस में बातचीत और हंसी-मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ते।

Rajnath Singh is one of the most gentleman politician we have in India today. Look at this friendly exchange between him and TMC leader Sudeep Bandopadhyay pic.twitter.com/4jYVjsdmF7