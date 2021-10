Malik vs Wankhede: अरुण हलदर पर भड़के नवाब मलिक कहा- 'कम से कम संवैधानिक पद की गरिमा का तो ख्याल करें'

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 31 अक्टूबर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप-प्रत्यारोप जारी है। नवाब मलिक ने इस क्रूज ड्रग्स केस को भाजपा की साजिश करार दिया है तो वहीं एक बार फिर उन्होंने वानखेड़े को लेकर नई बात कही है।

English summary

Arun Halder, you are sitting on a constitutional post, keep the dignity of it said Nawab Malik said Maharashtra minister Nawab Malik after After Halder-Wankhede meeting .