Visakhapatnam:दुव्वाडा स्टेशन पर ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच में फंसी छात्रा, रेलकर्मियों ने कुछ यूं किया रेस्क्यू

Visakhapatnam News: 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय'...कहावत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चरितार्थ होते हुए देखने को मिली। दरअसल, यहां दुव्वाडा रेलवे स्टेशन पर एक कॉलेज स्टूडेंट का ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसल गया और वह ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। छात्रा के साथ हुए इस हादसे को देखकर तत्काल ट्रेन रुकवाई गई और रेलकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को सकुशल रेस्क्यू कर लिया।

इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है, जो तेजी से वायल हो रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक, इस दौरान छात्रा काफी डर गई थी और ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच में फंसने की वजह से वो दर्द से कराह रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा बुधवार 07 दिसंबर को हुआ है। 23 साल की शशिकला अन्नावरम विज्ञान कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। शशिकला गुंटूर से रायगड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सवार हुई थी।

जैसे ही ट्रेन दुव्वाडा स्टेशन पर रूकी तो शशिकला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की। इस हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। छात्रा शशिकला डर और दर्द के कारण चीखने लगी तो वहां अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, ट्रेन को तुरंत रुकवा लिया गया था। रेलवेकर्मिचारी तुरंत पीड़ित छात्रा को बचाने की कोशिश में जुट गए थे। इस काम के लिए GRP, RPF और रेलवे के इंजीनियर्स मौके पर पहुंच गए।

सबसे पहले ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी छात्रा का बैग निकालकर उसे थोड़ी राहत दी गई। उसके बाद रेल कर्मियों ने प्लेटफॉर्म के किनारे को तोड़कर छात्रा का रेस्क्यू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में लड़की को कुछ चोटें भी आई थीं, इसलिए उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। शशिकला की मानें तो वह कॉलेज से घर के निकली थी और यह हादसा हो गया।

Really a Great job by #RailwayRPF staff, Rescued a lady passenger who caught in between Compartment coach and Platform today while De-boarding at #Duvvada Station . She was saved by breaking the platform carefully and was shifted to nearby Hospital. #Vizag 🙌 pic.twitter.com/NjKJGyrYip