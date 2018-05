हुआ खुलासा! इस अमेरिकी सिंगर को डेट कर रहीं हैं प्रियंका चोपड़ा, फैंस ने बताया 'हॉटेस्ट कपल'

नई दिल्ली। बॉलीवुड में फिलहाल एक के बाद एक बड़ी एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंध रही है। पहले अनुष्का शर्मा, फिर सोनम कपूर और खबरें आ रही हैं कि दीपिका भी इस साल के अंत तक शादी कर लेंगी। ऐसे में फैंस ने ये जानने को उत्सुक हैं कि देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा कब शादी करेंगी? अगर शादी नहीं, तो वो किसे डेट कर रही हैं? खबरों की मानें तो प्रियंका इन दिनों अमेरिकी सिंगर और लिरिसिस्ट निक जोनस को डेट कर रही हैं। इस खबर को अमेरिकी मीडिया ने कंफर्म किया है।

तो इस अमेरिकी सिंगर को कर रहीं हैं डेट बॉलीवुड में अपना डंका बजाने के बाद प्रियंका हॉलीवुड में भी खूब नाम कमा रही हैं। जहां 'क्वांटिको' सीजन 3 के साथ प्रोफेशनल जिंदगी एकदम शानदार चल रही है, वहीं अब फैंस उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इन सभी फैंस के लिए बड़ी खबर ये है कि प्रियंका अमेरिकी सिंगर निक जोन्स को डेट कर रही हैं। ये वही निक जोनस हैं जिनके साथ प्रियंका ने पिछले साल मेट गाला में शिरकत की थी। यूएस मीडिया ने किया दावा पिछले साल प्रिंयका चोपड़ा मेट गाला में निक जोनस के साथ गई थीं। प्रियंका ने इसपर सफाई देते हुए कहा था कि दोनों बस एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और ऐसे ही दोनों साथ में मेट गाला में आ गए। तब भले प्रियंका ने ऐसा कहा हो, लेकिन अब ये जान-पहचान इससे कहीं आगे बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि दोनों डेट कर रहे हैं और एक-दूसरे को काफी पसंद करते हैं। प्रियंका से 10 साल छोटे हैं निक हाल ही में दोनों को कई जगह साथ में भी देखा गया। एक गेम में प्रियंका और निक साथ आए। मेमोरियल वीकेंड में भी कॉन्सर्ट में दोनों साथ ही गए थे। इसके अलावा दोनों की यॉट पर साथ में बैठे हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। निक जोनस प्रियंका से उम्र में 10 साल छोटे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस जोड़े को साल 2018 का हॉटेस्ट कपल बताया है। देखिये सोशल मीडिया पर आए रिएक्शन्स-

Never in my entire existence so far did I think I'd be reading the words "Nick Jonas and Priyanka Chopra are dating." — Rach. (@biconiclance) May 30, 2018

I love Priyanka Chopra & Nick Jonas way more than any royal couple!!! Their pics of their fancy hangouts already got me to touch myself twice. — Mauricio (@3starMauricio) May 30, 2018

nick jonas and priyanka chopra are dating wow nick is so lucky pic.twitter.com/Wcru9CsTkl — jugs 🛸 (@JUlCYJUGS) May 30, 2018

I don’t know, I find it cute that Priyanka Chopra is dating Nick Jonas. — Dhara ♡ (@serenedipeety) May 31, 2018

Nick Jonas with Priyanka Chopra, Glen Powell, Wilmer Valderrama, Chord Overstreet, Greg Garbowsky, and friends in Los Angeles, CA - May 28th pic.twitter.com/nTKy716Oxc — Nick Jonas News (@JickNonasNews) May 29, 2018

If Nick Jonas is actually dating Priyanka Chopra, he is the luckiest man alive. — 🧛🏻‍♀️ (@okayjerk) May 30, 2018

Idk if I’m more jealous that nick jonas is dating priyanka chopra or that priyanka chopra is dating nick jonas — Melissa Vera (@mveraxx) May 30, 2018

Priyanka Chopra and Nick Jonas?

What?

WOW....

HE BETTER KEEP HER HAPPY ❤ — Mary Jane 🌻 (@iambaconivy) May 30, 2018

Now that Priyanka Chopra and Nick Jonas are dating, he has the perfect caption for his IG photo. "Ain't nobody like my desi girl." pic.twitter.com/ncAaspeRIJ — Zaib Latif (@_zaiblatif) May 30, 2018

WAIT NICK JONAS AND PRIYANKA CHOPRA? Look I know he’s been liking her pics since day 1 because so have I but I just don’t know how I feel about this pair — ri (@badgalriyriy) May 30, 2018

