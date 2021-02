Covid-19: टीकाकरण अभियान 1 मार्च से अगले चरण में करेगा प्रवेश, बुजुर्ग और बीमार लोगों को लगेगी वैक्सीन

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब अपने अगले चरण में प्रवेश करने वाला है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब अगले महीने से देश की आम जनता को भी कोविड-19 वैक्सीन की डोज देने का काम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि 1 मार्च, 2021 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जिनको कोई दूसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जाएगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा, देश की बुजुर्ग और बीमार जनता को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए 10 हजार सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20 हजार से ज्यादा निजी अस्पतालों को इस काम में तैनात किया जाएगा। जो 10 हजार सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे उनको मुफ्त टीका लगेगा और जो निजी अस्पताल में लगावाएंगे उनको शुल्क देना होगा। शुल्क कितना होगा इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में घोषणा करेगा।

From March 1, people above 60 years of age and those above 45 years of age with comorbidities will be vaccinated at 10,000 govt & over 20,000 private vaccination centres. The vaccine will be given free of cost at govt centres: Union Minister Prakash Javadekar#COVID19 pic.twitter.com/Rxhkkk8eSC