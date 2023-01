तस्करी का नया 'जुगाड़', गुटखे के पैकेटों में भर रखे थे 40 हजार अमेरिकी डॉलर, Video देखकर लगेगा झटका

कोलकाता के एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा को पकड़ने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अधिकारियों ने गुटखा के पैकट के अंदर से 40 हजार डॉलर बरामद किए हैं।

40 Thousand Dollars Found In Gutkha Packet: भारत में विदेशों के आने वाले यात्रियों की तस्करी से जुड़े आए दिन एयरपोर्ट पर मामले सामने आते हैं, हाल ही में एक शातिर युवती ने अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर करीब 1 करोड़ रुपए का सोना छिपाया था। वहीं अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा को पकड़ने का लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अधिकारियों को गुटखा के पैकट में 40 हजार डॉलर मिले हैं।

Acting on intelligence #AIUofficers intercepted a pax scheduled to depart to Bangkok on 08.01.23 after immigration formalities. Search of his checked-in baggage resulted in recovery of US O00 (worth ₹3278000) concealed inside Gutkha pouches @cbic_india @PIBKolkata @DDBanglaTV pic.twitter.com/DpxSCL5S3w