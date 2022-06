अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी, ट्वीट कर दी जानकारी

India

नई दिल्ली, 18 जून: केंद्र की मोदी सरकार के 'अग्निपथ' योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा है। युवा इस योजना के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। बिहार से लेकर देश के कई राज्यों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रेनों में आग तक लगा दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाएगा। मंगलवार को लॉन्च होने के बाद से ही पूरे देश के युवाओं में इस योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया। इस बीच अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपनी कई सेवाओं में अग्निवीरों को शामिल करने की बात कही है।

अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अलग-अलग राज्यों की सरकार के साथ ही अलग-अलग मंत्रालयों ने भी अग्निपथ योजना के अग्निवीरों के लिए नौकरी की पेशकश की है। इस क्रम में अब विमानन मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करते हुए बताया कि वह भी सेना में चार साल का नौकरी करने के बाद कुशल एवं अनुशासित अग्निवीरों को अलग-अलग काम दिए जाएंगे।

