राज्यसभा में बोले हरदीप सिंह पुरी- अमेरिका जैसे देशों में 50% बढ़े पेट्रोल के रेट, लेकिन हमने बढ़ाए सिर्फ 5%

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 14 मार्च। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर सदन में जवाब दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एचएस पुरी ने कहा है कि हमारे पास कई ऐसे देशों के तुलनात्मक डेटा मौजूद हैं। जहां 50 से 58 प्रतिशत तक डीजल और पेट्रोल की कीमते बढ़ी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकारों भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत के 9 राज्य ने तेल की कीमतों को कम करने में सहयोग नहीं किया।

संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जब सरकार ने यह अनुभव किया कि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की आवश्यकता है, तो दी गई। पीएम मोदी ने 5 नवंबर 2021 को डीजल और पेट्रोल की दरों में कटौती की। तेल की बढ़ती दरों को लेकर हमने कुछ कदम उठाए थे और अधिक करने के लिए तैयार थे।

I have the comparative data for the USA, Canada, Germany, UK, France, Spain, Sri Lanka & India. In all those countries, the price of petrol during this representative period has gone up by 50%, 55%, 58%, 55%. In India, it has gone up only by 5%: Petroleum and Natural Gas Minister pic.twitter.com/OObAe8eCk7