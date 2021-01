'हलवा सेरेमनी' के साथ बजट की प्रक्रिया शुरू, 10 दिन तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बंद रहेगी बजट टीम

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Union Budget 2021 देश में केंद्रीय बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक में 'हलवा सेरेमनी' आयोजित होने के साथ ही बजट की प्रक्रिया शुरू हो गई। शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 'हलवा सेरेमनी' को मनाया गया।

Delhi: 'Halwa Ceremony' being held at Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2021-22.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Minister of State for Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur are present. pic.twitter.com/Fj7azBd87Z