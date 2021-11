UNESCO: जानिए श्रीनगर को क्यों मिला क्रिएटिव सिटी का दर्जा? भारत के ये 5 शहर पहले से ही हैं नेटवर्क में शामिल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 9 नवंबर: यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया है। इस साल भारत के श्रीनगर समेत दुनिया भर के 49 और शहरों को यह दर्जा दिया गया है। भारत की ओर से इस साल ग्वालियर का नाम भी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन, श्रीनगर को ही अकेले यह मान्यता मिली है। इस तरह से अब विश्व में कुल 295 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें श्रीनगर भारत का छठा शहर है। यह दर्जा पाने के लिए सात श्रेणियां बनी हुई हैं और उसी आधार पर शहरों का चुनाव किया जाता है।

